日職／原辰德62歲慶生之戰　陽岱鋼獲先發

日職讀賣巨人隊今天在客場出戰中日龍，台灣好手陽岱鋼獲得先發，而今天剛好也是監督原辰德62歲生日，巨人要以8連勝為他慶生。巨人先發打線如下：1 （二） 北村 拓己2 （中） 丸 佳浩3 （遊） 坂本 勇人4 （三） 岡本 和真5 （一） Wheeler6 （左） 石川 慎吾7 （右） 陽 岱鋼8 （捕） 炭谷 銀仁朗9 （投） 戸郷 翔征