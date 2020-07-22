日職／原辰德62歲慶生之戰　陽岱鋼獲先發

日職讀賣巨人隊今天在客場出戰中日龍，台灣好手陽岱鋼獲得先發，而今天剛好也是監督原辰德62歲生日，巨人要以8連勝為他慶生。
巨人先發打線如下：
1 （二） 北村 拓己
2 （中） 丸 佳浩
3 （遊） 坂本 勇人
4 （三） 岡本 和真
5 （一） Wheeler
6 （左） 石川 慎吾
7 （右） 陽 岱鋼
8 （捕） 炭谷 銀仁朗
9 （投） 戸郷 翔征
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