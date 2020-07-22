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日職／原辰德62歲慶生之戰　陽岱鋼獲先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-22 16:49:12
▲陽岱鋼（圖／取自讀賣巨人官方推特）
日職讀賣巨人隊今天在客場出戰中日龍，台灣好手陽岱鋼獲得先發，而今天剛好也是監督原辰德62歲生日，巨人要以8連勝為他慶生。

巨人先發打線如下：

1 （二） 北村 拓己 

2 （中） 丸 佳浩 

3 （遊） 坂本 勇人 

4 （三） 岡本 和真 

5 （一） Wheeler

6 （左） 石川 慎吾 

7 （右） 陽 岱鋼 

8 （捕） 炭谷 銀仁朗 

9 （投） 戸郷 翔征 

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