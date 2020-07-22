中職／誤用「統一尚勇」應援曲？中信兄弟坦承未授權

中信兄弟球團今天發表聲明，指出上半季尾聲球團於主場使用獅隊「統一尚勇」官方應援曲並未取得授權，特地聲明。上半季兄弟封王之際，兄弟球團因期待獅隊贏球，不慎使用獅隊應援曲，但也造成獅迷反彈。甚至有球迷寫出：「誰跟你一家親」反擊。中信兄弟球團聲明如下：關於中信兄弟日前於洲際球場播放統一7-ELEVEn獅官方應援曲「統一尚勇」一事，中信兄弟球團說明如下：一、 六月份中信兄弟與樂天桃猿戰績緊咬，6月26日中信兄弟與富邦悍將於洲際球場交手 ，另一地則是統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿交手。洲際球場因雨延賽時，球迷們轉而關注另 一地戰況，聯盟紀錄組也會播報另一地比數，而中信兄弟球團此時播放統一7-ELEVEn獅官 方應援曲「統一尚勇」為統一應援，現場氣氛熱絡。二、 隔日6月27日，統一於開局即以大比分領先樂天。同日洲際球場，中信兄弟於MVP頒 獎儀式後，另一地尚未結束比賽，中信兄弟再度播放「統一尚勇」為統一加油。三、 「統一尚勇」為統一7-ELEVEn獅官方應援曲，去年世界棒球12強賽事時也被選為中華隊應援曲，各隊球迷皆朗朗上口。此次中信兄弟播放「統一尚勇」出發點為熱絡現場氣 氛，因中華職棒球隊少，各隊戰況互相影響，時常有為其它球隊應援情況發生。四、 此次中信兄弟未經統一球團正式授權而播放「統一尚勇」，為雙方溝通認知上差異 ，造成球迷誤解與困擾，未來若有正式需求，將循正常程序辦理申請授權。