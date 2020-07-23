MLB／張育成做到了！打擊火燙進入印地安人開季名單

根據美國媒體《阿克隆燈塔雜誌》報導，印地安人隊台灣好手張育成確定在開季30人名單，他今年在春訓、夏訓火燙手感也被注意。張育成在新冠肺炎期間短暫回台，之後大聯盟7月開打前回到美國，展開夏訓，他不但單周3轟，並且在隊內分組賽表現優異，讓總教練Terry Francona對他很有信心。張育成不但可以守三壘還可以替補游擊位置，況且他才24歲，去年大聯盟他打擊率1成78，不過有1發全壘打，還有6打點，出賽28場。





