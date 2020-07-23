MLB／張育成做到了！打擊火燙進入印地安人開季名單

張育成在新冠肺炎期間短暫回台，之後大聯盟7月開打前回到美國，展開夏訓，他不但單周3轟，並且在隊內分組賽表現優異，讓總教練Terry Francona對他很有信心。
張育成不但可以守三壘還可以替補游擊位置，況且他才24歲，去年大聯盟他打擊率1成78，不過有1發全壘打，還有6打點，出賽28場。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
新婚夜，他給她一紙協議，“孩子出生後，便離婚。”可為什麼....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
10分鐘吃下 75份熱狗堡!他們的胃到底裝了什麼？盤點世界上超會吃的8個人！
天使也會偷喝酒？ 瞭解「天使分享Angel’s Share」 讓你成為威士忌通
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
吸貓吸起來！盤點超療癒的貓咪Youtube頻道
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出