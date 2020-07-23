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MLB／張育成做到了！打擊火燙進入印地安人開季名單

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-23 09:48:43
▲張育成。（圖／美聯社／達志影像）
根據美國媒體《阿克隆燈塔雜誌》報導，印地安人隊台灣好手張育成確定在開季30人名單，他今年在春訓、夏訓火燙手感也被注意。

張育成在新冠肺炎期間短暫回台，之後大聯盟7月開打前回到美國，展開夏訓，他不但單周3轟，並且在隊內分組賽表現優異，讓總教練Terry Francona對他很有信心。

張育成不但可以守三壘還可以替補游擊位置，況且他才24歲，去年大聯盟他打擊率1成78，不過有1發全壘打，還有6打點，出賽28場。

 

 

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