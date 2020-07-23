籃球／接受東山「螞蟻」教練魔鬼特訓　林俊吉激瘦6公斤

▲寶島夢想家後衛林俊吉。（圖／黃建霖攝）

▲寶島夢想家後衛林俊吉(右一)，參加銀座杏子豬排活動。（圖／黃建霖攝）

寶島夢想家今年做出重大決定，加入陳建州主導的「P+聯盟」，而對於剛和球隊簽約的「健行小跑車」林俊吉來說，未來勢必將面對不同於大學生涯的挑戰，而這一位頂尖後衛在受訪時，除了表示自己樂於接受考驗之外，也透露自己有去東山高中特訓，還因此瘦了不少。在今年3月底剛剛結束的UBA大專籃球聯賽中，林俊吉幫助母隊健行科大完成2連霸，同時也獲選為冠軍賽最有價值球員。在畢業後他也毅然決然地選擇加盟夢想家，並且隨隊一起挑戰新職籃。「P+聯盟」將在12月中開打，目前確定的是賽制將採取雙洋將制、每場比賽打48分鐘。對此，林俊吉認為比賽時間增長並不會影響到自己，反而覺得這是自己的優勢，因為可以獲得更多上場的機會。不過，雖然嘴上說不緊張，但林俊吉卻還是和加盟富邦勇士的好友周桂羽打聽職業隊的強度。「聽他講會覺得很緊張！」他笑說後者告訴他職業隊和大學隊還是有差別，特別是對抗的球員都是和自己同等級、或是比自己好的好手，比賽強度非常高。為此，林俊吉也特別前往東山高中接受「螞蟻」教練廖覎鋕的魔鬼特訓。「很累阿，超硬的！已經到成人隊後，再回去高中練，那種感覺真的不一樣！」他也笑說因為這樣，所以自己瘦了6公斤。之後，林俊吉將在8月3日投入球隊的集訓，然後在16日將和昔日同梯戰友們一起在經典籃球挑戰賽面對「黃金世代」的中華隊學長們。他表示這場比賽是很難得的機會，會珍惜和前輩們的交手。