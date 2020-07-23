籃球／坦言當初想打3對3職籃　林俊吉透露最終放棄原因

「台灣T3BA聯盟」在20號的記者會上宣布正式成立，成為亞洲首創的3對3職業籃球聯盟，為國內的籃球好手廣開新出路。對此有「健行小跑車」之稱的寶島夢想家後衛林俊吉坦言，其實自己過去也有考慮加入，不過由於身材劣勢，因此後來在幾經考慮後還是選擇放棄。隨著「P+聯盟」的成立，國內籃壇今年大震動，在一片破舊立新的氛圍下，似乎有著不同於以往的朝氣。而一向很受年輕球迷喜愛的3對3比賽，今年也有了職籃聯盟，而且首批球員天賦滿溢，包括畢業於健行科大的朱雲豪與來自聖文森及格瑞那丁的外籍生石博恩，比賽質量應可期待。在當日的記者會上，也公布了兩球員的簽約金為100萬、月薪為8萬，薪資對於初出茅廬的年輕球員來說頗為優渥，未來肯定會吸引其他國內球星在做選擇時考慮再三。對此，過去有豐富國際賽經驗，另外也有參與過正式3對3比賽的林俊吉說，其實當時他是有考慮加入T3BA聯盟的，只是有感於自己真的在這樣的賽制中發揮得不是很出色，因此才作罷。「那時有和謝亞軒、石博恩、陳范柏彥去國外比賽，就是6人輪換，但(和他們相比)我真的打很差。」林俊吉笑說，其實他自己在進攻端是能進球的，但是防守實在守不住，「像雲豪這種射手在這個賽制中，會比較有優勢。」不過阿吉對於台灣有3對3籃球職業聯盟的成立，還是給予非常高的評價，「我覺得有一個新聯盟可以去，對籃壇也是很大的幫助。像過去就是只有CBA和SBL，現在大家就是可以有更多選擇了。」