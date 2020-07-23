中職／林哲瑄開轟了！富邦二軍仍不敵味全龍

中職二軍賽，味全龍隊今日以3:1擊敗富邦悍將，不過富邦「釣蝦瑄」林哲瑄打擊火力爆發，首局就轟出陽春彈。





此役味全攻勢不多，2局下郭天信、林孝程、林旺衛、吳睿勝、全浩偉連續安打，打下3分，足以讓球隊贏球，悍將二軍只在首局靠林哲瑄轟陽春砲得分，這個月林哲瑄第3度在二軍賽開轟。





林哲瑄自6月25日被下放二軍後，就再也沒有機會回到一軍，上半季打完，他出賽24場，2轟，打擊率2成67，而他在二軍出賽20場，5轟，打擊率2成92。



