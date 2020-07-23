日職／和競爭對手一起坐板凳　王柏融對軟銀未先發

日本火腿今日將和福岡軟銀鷹進行比賽，我國強打「大王」王柏融近期打擊手感降至冰點，今天未能獲得先發，火腿今天派出洋投Drew VerHagen搶勝，而軟銀則由笠谷俊介應戰。王柏融上一場代打再度出局，成為球隊該場比賽的最後一個出局數，個人打擊率跌破1成，只剩下0.097。今天他和競爭對手清宮幸太郎都不在先發打線中，只能寄望比賽中能有機會替補上陣。火腿目前11勝16敗，排名洋聯第五，這個系列賽打完後，下周將回到札幌主場出戰歐力士。