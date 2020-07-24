MLB／避免頭部再受重擊　田中將大將戴「神之頭盔」

洋基隊日籍王牌「神之子」田中將大今天受美國媒體《ESPN》訪問時表示，當他復出回投手丘，他戴著特殊頭盔在帽子裡，而且他很有可能會是大聯盟第一位在整季戴上此裝置的球員。
被隊友的強襲球「爆頭」後還沒事，田中將大果然身體夠勇健，不過田中目前預計8月1日才能回歸。
田中將大表示：「我戴上頭盔其實沒有違和感，所以我就戴上去實戰模擬，而我真的沒有什麼感覺，所以我想我喜歡這樣戴上帽子。」
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洋基隊日籍王牌「神之子」田中將大今天受美國媒體《ESPN》訪問時表示，當他復出回投手丘，他戴著特殊頭盔在帽子裡，而且他很有可能會是大聯盟第一位在整季戴上此裝置的球員。
被隊友的強襲球「爆頭」後還沒事，田中將大果然身體夠勇健，不過田中目前預計8月1日才能回歸。
田中將大表示：「我戴上頭盔其實沒有違和感，所以我就戴上去實戰模擬，而我真的沒有什麼感覺，所以我想我喜歡這樣戴上帽子。」
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