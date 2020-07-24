警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >運動

MLB／避免頭部再受重擊　田中將大將戴「神之頭盔」

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 09:44:12
▲洋基隊田中將大。（圖／美聯社／達志影像）

洋基隊日籍王牌「神之子」田中將大今天受美國媒體《ESPN》訪問時表示，當他復出回投手丘，他戴著特殊頭盔在帽子裡，而且他很有可能會是大聯盟第一位在整季戴上此裝置的球員。

被隊友的強襲球「爆頭」後還沒事，田中將大果然身體夠勇健，不過田中目前預計8月1日才能回歸。

田中將大表示：「我戴上頭盔其實沒有違和感，所以我就戴上去實戰模擬，而我真的沒有什麼感覺，所以我想我喜歡這樣戴上帽子。」

 

NOWnews關鍵字
MLB

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀