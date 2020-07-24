MLB／大聯盟開季名單公布　林子偉、張育成兩台將開季

大聯盟回來了！球迷熟悉的印地安人隊與紅襪隊都公布30人開季名單，結果兩位台將張育成與林子偉都在名單中。
林子偉經過小聯盟升降多次洗禮，紅襪隊今年也希望他加練一壘位置，以準備今年的球季延長賽時面臨的突破僵局制。
張育成雖然在春訓期間被下放小聯盟，但是他在夏季訓練拚回來，加上他可以守三、游等位置，張育成會是球隊需要的戰力之一。
今年受到新冠肺炎疫情影響，目前整季只有60場例行賽，季後賽目前還在研擬是否延長日程。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
這只是一場合約婚姻，別怕。嫁給我後，你便能隨心所欲的報復....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
比別人還怕熱的原因你中了幾項？原來胖子真的比較怕熱！
10分鐘吃下 75份熱狗堡!他們的胃到底裝了什麼？盤點世界上超會吃的8個人！
天使也會偷喝酒？ 瞭解「天使分享Angel’s Share」 讓你成為威士忌通
再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型
吸貓吸起來！盤點超療癒的貓咪Youtube頻道
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
日本關東關西飲食文化差異多！壽喜燒作法不同引爆料理東西大戰？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出