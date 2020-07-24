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MLB／大聯盟開季名單公布　林子偉、張育成兩台將開季

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 09:51:31
▲印地安人隊張育成生涯首轟出爐。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟回來了！球迷熟悉的印地安人隊與紅襪隊都公布30人開季名單，結果兩位台將張育成與林子偉都在名單中。

林子偉經過小聯盟升降多次洗禮，紅襪隊今年也希望他加練一壘位置，以準備今年的球季延長賽時面臨的突破僵局制。

張育成雖然在春訓期間被下放小聯盟，但是他在夏季訓練拚回來，加上他可以守三、游等位置，張育成會是球隊需要的戰力之一。

今年受到新冠肺炎疫情影響，目前整季只有60場例行賽，季後賽目前還在研擬是否延長日程。

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