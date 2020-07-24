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MLB／二刀流回來了！大谷翔平27日首度登板

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 10:04:09
▲大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
大聯盟天使隊今天宣布，開幕4連戰先發投手，日籍「二刀流」好手大谷翔平預計25日開始擔任打者，27日在系列賽第三場先發出賽。

大谷在前年9月因為右手肘手術，去年都是整季專心擔任打者，他上次在大聯盟登板已經是2018年的9月2日對戰太空人，這是睽違693日回到投手丘。

大谷也是天使重要的打者，他在開幕戰首場將會擔任三棒、指定打擊的角色。

大谷預計也會進入天使先發輪值，天使先發四戰投手為Heaney、 Dylan Bundy、大谷、Griffin Canning。

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