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甲子園／「阿牛」尤彥晟敲致勝安打　興國延長賽激戰勝出

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 10:51:05
▲台灣留學生尤彦晟。（取自日刊體育）
日本大阪府野球大會，代表興國高校出賽的「台灣」好手「阿牛」尤彥晟，對上強敵大塚高校，他在延長賽11局上敲出致勝安打，加上隊友又轟出2分砲，終場興國就以7:3贏球。

來自台灣的尤彥晟，在球隊主要是守一、三壘，今天他則是扛四棒，鎮守一壘，結果兩隊9局打完，還以3:3平手。

延續前一場開轟好手感，延長賽11局上，尤彥晟敲出右外野2分打點適時安打，加上細澤開轟，興國順利守住勝利，挺進下一輪。

下一場興國對手尚未出爐，不過比賽預定在28日下午4時（日本時間）開打。

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