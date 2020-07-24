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中職／富邦讓林哲瑄重返先發！對戰樂天打第六棒

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 16:14:06
▲富邦悍將林哲瑄。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.25）
富邦悍將今天一口氣升上三名球員，分別是林哲瑄、林羿豪、還有方克偉，其中林哲瑄、方克偉一上一軍就先發出賽。

總教練洪一中表示：「上來一軍就是要用，所以就讓他們先發。」

富邦先發打線如下：

一棒李宗賢

二棒張正偉

三棒林益全

四棒高國輝

五棒高國麟

六棒林哲瑄

七棒辛元旭

八棒王正棠

九棒方克偉

 

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