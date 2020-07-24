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中職／張進德個性好又認真　洪總真的很喜歡

記者吳政紘/新北報導-2020-07-24 16:29:58
▲富邦悍將總教練洪一中。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.05.08）
富邦悍將今天一口氣把林哲瑄、方克偉、林羿豪三人升上一軍，準備下半季比賽，而富邦也預計簽下張進德，最快今天註冊，明天就可以上場。

總教練洪一中表示：「張進德個性好，又很認真，我們從春訓一直看到他，環境他也熟悉。」

有球迷認為富邦怎麼不在選秀會先選大專強投余謙，洪總認為：「其實就是選擇問題，我們不選阿德也說不過去，其實余謙也是很好的投手。」

 

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