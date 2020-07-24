日職／王柏融又被冰在板凳　連續5戰未先發

Villanueva

火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融又被冰在板凳並未先發，已經連續5場未先發。王柏融前一場比賽代打出局，打擊率現在跌破1成，目前31打數3安打，打擊率為0.097。火腿先發名單如下：（中）西川遙輝（右）大田泰示（左）近藤健介（一）中田翔（三）（二）渡邉諒（指）清宮幸太郎（捕）石川亮（遊）中島卓也先發投手：有原航平