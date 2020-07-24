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日職／王柏融又被冰在板凳　連續5戰未先發

記者吳政紘/綜合報導-2020-07-24 17:03:13
▲王柏融（圖／吳政紘攝）
火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融又被冰在板凳並未先發，已經連續5場未先發。

王柏融前一場比賽代打出局，打擊率現在跌破1成，目前31打數3安打，打擊率為0.097。

火腿先發名單如下：

（中）西川遙輝

（右）大田泰示

（左）近藤健介

（一）中田翔

（三）Villanueva

（二）渡邉諒

（指）清宮幸太郎

（捕）石川亮

（遊）中島卓也

 先發投手：有原航平

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