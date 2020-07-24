日職／王柏融又被冰在板凳　連續5戰未先發

火腿隊今天出戰軟銀鷹，台灣好手「大王」王柏融又被冰在板凳並未先發，已經連續5場未先發。
王柏融前一場比賽代打出局，打擊率現在跌破1成，目前31打數3安打，打擊率為0.097。
火腿先發名單如下：
（中）西川遙輝
（右）大田泰示
（左）近藤健介
（一）中田翔
（三）Villanueva
（二）渡邉諒
（指）清宮幸太郎
（捕）石川亮
（遊）中島卓也
先發投手：有原航平
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
這只是一場合約婚姻，別怕。嫁給我後，你便能隨心所欲的報復....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
比別人還怕熱的原因你中了幾項？原來胖子真的比較怕熱！
10分鐘吃下 75份熱狗堡!他們的胃到底裝了什麼？盤點世界上超會吃的8個人！
天使也會偷喝酒？ 瞭解「天使分享Angel’s Share」 讓你成為威士忌通
再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型
吸貓吸起來！盤點超療癒的貓咪Youtube頻道
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
日本關東關西飲食文化差異多！壽喜燒作法不同引爆料理東西大戰？
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出