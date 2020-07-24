中職／富邦太早選郭俊麟？洪總：當然是冒險

富邦悍將在今年中職選秀會第二輪選到郭俊麟，有球迷質疑是否「太早選」，不過以總教練洪一中分析來看，選秀其實本來就是冒險。洪總認為：「在這順位選擇郭俊麟，本來就是差不多，因為我們不選別人也會選，加上他要投球也是要一年過後，選高中生也其實差不多。」郭俊麟過去旅日西武獅隊，菜鳥球季就出賽21場，17場是先發，最後留下3勝7敗，防禦率5.31。洪總也認為，過去開Toomy John手術技術不夠成熟，現在已經成功率很高，選手若好好復健，都還有可能有超過本來百分百的能力，球技更上層樓。