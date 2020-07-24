中職／張進德加盟富邦　月薪高達40萬以上

中華職棒選秀會甫於四天前結束，富邦悍將今與第一輪指名選手張進德簽訂合約，成為本屆選秀會最快完成簽約的球員。張進德與悍將簽下總值共1,226萬的2.5年複數年約，2020-21年月薪40萬元、2022年增至43萬元，球衣背號為69號。富邦悍將於今日新莊主場賽前為他舉辦加盟儀式，領隊蔡承儒表示：「張進德是經驗豐富的即戰力捕手，也有很棒的領導能力，在悍將自主培訓期間即成功融入於球隊之中，期盼他能在下半季發揮戰力，幫助球隊提升戰績。」目前28歲的張進德出生於臺灣台東，從國小就展現出極高的棒球天分，2006年首度穿上中華隊球衣參加第四屆亞洲少棒錦標賽，就獲得最優秀打擊獎肯定，成功幫助中華隊奪下冠軍。高中畢業後張進德選擇赴美與匹茲堡海盜隊簽下合約，2012年就在大聯盟春訓中出賽，以19歲的年紀被評選為海盜隊前30名的最佳新秀。2015首度入選世界12強棒球賽中華隊國手，在面對古巴之戰擔任先發捕手，繳出單場2支安打、3次盜壘阻殺的超高水準表現，不僅一戰成名獲得了抗古英雄的封號，也幫助球隊拿下精彩的一勝。2019年再次入選世界12強棒球賽中華隊成員，也成為了中華隊主戰捕手。2020年因疫情影響，張進德選擇留在臺灣與富邦悍將簽下自主培訓合約，累計在二軍賽事出賽26場，繳出0.44的打擊率與5支全壘打，並展現出其成熟穩健的領導能力，不僅與洋投能有良好的溝通，更能夠幫助球隊年輕球員成長。本次與富邦球團簽下複數年約，張進德表示很期待正式在中華職棒一軍出賽的日子能夠早點到來，歡迎球迷朋友一同進場，歡迎張進德的加入。