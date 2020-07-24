中職／富邦簽下張進德　2.5年複數約總值1226萬

富邦悍將今天在樂天賽前簽下捕手張進德，他也承諾自己的目標就是「總冠軍」。張進德說：「很開心，也很感謝富邦球團在春訓就一直協助我訓練，下半季我們會努力拿到總冠軍。」被問到自己的態度，張進德說：「就是全力以赴，把自己本分做好。」張進德在二軍表現也獲得肯定，他也很感謝之前在旅外時，富邦也是提供訓練場地等讓他可以訓練。