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中職／富邦簽下張進德　2.5年複數約總值1226萬

記者吳政紘/新北報導-2020-07-24 19:03:32
▲張進德（左）跟蔡承儒鞠躬。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將今天在樂天賽前簽下捕手張進德，他也承諾自己的目標就是「總冠軍」。

張進德說：「很開心，也很感謝富邦球團在春訓就一直協助我訓練，下半季我們會努力拿到總冠軍。」

被問到自己的態度，張進德說：「就是全力以赴，把自己本分做好。」

張進德在二軍表現也獲得肯定，他也很感謝之前在旅外時，富邦也是提供訓練場地等讓他可以訓練。

 

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