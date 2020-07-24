日職／王柏融連續2場未上場　火腿打線又被封鎖

日職火腿隊今天在客場出戰軟銀鷹隊，結果王牌投手有原航平8局共用132球失4分吞敗，火腿打線全場只有4支安打，終場以1:4落敗。
火腿今天沒有讓台灣好手王柏融先發，也沒有讓他下場比賽，他已經連2場都是作壁上觀。
火腿被軟銀先發投手東濱巨封鎖，他主投7局，只被打4安打失1分奪勝，其他兩位投手Liván Moinelo與森唯斗都未失分。
王柏融現在打擊率僅剩0.097，明天火腿要出戰軟銀推出村田透先發，面對石川柊太他仍有機會先發。
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