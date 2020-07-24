中職／陳鏞基千安達成　猛獅擊敗兄弟終止對戰11連敗

中職下半季今天開打，統一獅隊靠著蘇智傑開轟單場4打點大爆發，加上陳鏞基8局下敲出生涯千安，終場以8:4擊敗中信兄弟，終止對戰11連敗。獅隊這場先發投手羅里奇主投6局僅失1分，被打6支安打，2次保送，6次三振，拿下勝投。獅隊3局下就由蘇智傑轟出2分砲先馳得點，5局下林祖傑也開轟，加上高國慶8局下也開轟，儘管兄弟由蘇緯達代打轟出2分砲，最後也無濟於事。陳鏞基是中職第26位達成、統一7-ELEVEn隊史第6位達成1000安打的球員。(高國慶、陳連宏、潘武雄、劉芙豪、陳政賢)