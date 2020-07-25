中職／洪總鼓勵「放膽去打！」　于森旭一棒終結比賽

富邦悍將今天在新莊球場以8:7險勝樂天桃猿，兩軍激戰5小時07分，最後才由富邦勝出，拿到下半季首勝。
于森旭在12局下順利敲出再見安打，他說：「第一次上去時就有點綁手綁久，教練團有說放膽去打，所我就朝直球攻擊。」
總教練洪一中則說：「他的運動能力本來就很好，只是比較沒有膽子。」
富邦這場共動用7位投手，洪總說：「投手一定要投準才有機會，每位上去都有完成任務。」
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