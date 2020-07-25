中職／2年前棒打桃猿　于森旭敲再見安再度當英雄

富邦悍將24日在新莊球場出戰樂天桃猿，兩軍交戰長達5小時07分才分出高下，由于森旭在12局下敲出再見安打，一棒擊敗樂天，不過2年前，他就曾「棒打桃猿」。
于森旭說：「印象中我在2年前也有打過再見安打，當時也是在新莊，我也是打猿隊。」
2018年6月9日，于森旭對當時猿隊守護神陳禹勳敲出中外野安打建功，這也是他生涯首次再見安打。
相隔2年後，于森旭再度發威，他說：「當下就是瞄準直球攻擊，第一次打擊就有點綁手綁腳，第二次就好很多，勝利是大家一起努力拿下來的。」
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