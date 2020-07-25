CBA／打爆對手仍不改謙遜本色　林書豪：籃球不是一對一

北京首鋼主控「豪小子」林書豪今天砍下個人在CBA的單場新高38分，不僅率隊擊敗北京控股、拿下11連勝，同時他的個人數據也技壓對方洋將Kyle Fogg。不過他謙虛的表示，自己對Fogg充滿敬意，同時籃球也不是一對一的運動。「每天我都在提醒我自己，我很感謝上帝給我這個機會去打球，我真的很想家，可是我知道我有這個機會去打球是非常難得的，可以上場真的很高興和感動。」林書豪賽後受訪時，「我們的球隊全力去拚戰，雖然我們沒有打出完美的比賽，但是我們都是用百分百的力氣去打的，這樣很棒，現在還有一場，季後賽也別想太多，每天專注下一場。」今天自己拿到38分、8籃板、7助攻，而反觀Fogg只有23分、4籃板，個人數據方面可說是完全壓制住了對位對手，不過林書豪不改其謙遜的個性，反而一直稱讚Fogg。「我非常尊重Fogg，他也一直對我很好，同時也是非常優秀的球員，我們就是全力去對抗。我不會想是誰在防守我，而是看對方怎麼守，這不是一對一的比賽。」林書豪說，整場比賽他在掩護過後，對方還是有另一名球員換防，所以他會傳給隊友去得分，始終強調這不是在打一對一，隊友給予自己的幫助也很重要。另外，林書豪也特別感謝自家洋將Ekpe Udoh，因為上一場對四川後者把輪休的機會給他，因此自己這一場才有力氣爆發。「Udoh之前就和我說他身體有些累，非常想休息。但是到了可以休息的那一場，他卻和我說：『你最近對抗比較多，身體一直在對抗，我不會讓你打，你必須去休息。』像這樣一支隊，這些都不是數據能夠看到的，我非常感謝他。」