NBA／熱身賽飆進三分球　西蒙斯：我要成為更全面的球員

費城76人今晚在在熱身賽以90:83擊敗曼菲斯灰熊，本場比賽中Ben Simmons投進了一顆三分球，讓場邊的隊友為隻喝采，賽後受訪時他也希望自己能成為一個更加全面的球員。76人這一季球隊化學效應不佳，兩大主將Simmons和Joel Ebiid表現也未若上一季高效，追究原因還是在於場上空間不夠。於是在日前教練團作出重大決定，在復賽時要讓Simmons打到4號位，並拉拔Shake Milton上先發。今晚76人如同總教練Brett Brown所說，嘗試了許多新打法，其中就包括讓Simmons在底角等球投射，而後者也真的在一次空檔中把握住了機會，投進一顆三分球，讓隊友們興奮地為他歡呼。「他們傳給我球，我就要把球投進。我一直在訓練3分球並去出手，我感到很舒服，我就是試著去進化並成為一個更全面的球員。」賽後談及那一次進球，Simmons如此說道。另外，在當被問到聯盟擬在場邊設置虛擬觀眾時，Simmons也自信滿滿的說，「他們最好為我們把噓聲放出來，因為如果我們打得不賣力，我們想要聽到那些噓聲。」Simmons此役出賽22分鐘，9投4中、其中三分球2投1中，拿到9分、7籃板、9助攻的準「大三元」數據。