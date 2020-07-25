NBA／時隔909天！防守大將傷癒歸隊　雷霆全員起立鼓掌

奧克拉荷馬雷霆今天在熱身賽以98:84擊敗波士頓塞爾提克，而特別的是這一場比賽也是球隊前鋒Andre Roberson的回歸戰，這一位28歲的老將在2018年時因為膝蓋傷勢而報銷，之後見一直處於治療和復健的輪迴當中，直到今天才真正能上場比賽。生涯5年都效力於雷霆的Roberson，雖然個人進攻能力不是很出色，但是他的防守堪稱聯盟翹楚，可惜遭遇傷病侵襲，近年只能作壁上觀。他最後一次出賽是在2018年1月28日對戰活塞的比賽，之後就一直因傷休養。受傷前的那個夏天，Roberson剛剛和雷霆簽下了三年3000萬的合約，結果沒多久就遭遇可能毀滅職業生涯的重大傷病，在新合約之下他目前總共只為球隊打了39場比賽，即將於今年季後再次投入自由市場。Roberson和中鋒Steven Adams是雷霆陣中僅有的2位在2015-16賽季就在球隊裡的球員，在他受傷的這一段期間，球隊早已物是人非，目前球隊大部分的隊友他過去都沒有合作過的經驗。在今天的比賽中，他終於有機會回到熱愛的球場，而這時雷霆全場球員和教練也起立鼓掌，這是一名籃球員渴望回歸的堅持所獲得的獎賞，場面相當感人。此役他出賽11分鐘，3投2中得到5分，另外還有2籃板、1抄截和1阻攻。根據報導，這距離上一次Roberson在NBA出賽已經過去了整整909天，而如果他能在這一段期間融入球隊，那或許將可以在復賽爭取在輪換中的一席之地。