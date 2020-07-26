NBA／稱聯盟防守太軟　前球星：你不能對哈登和柯瑞呼吸

洛杉磯湖人傳奇球星James Worthy近期轉任湖人電視轉播球評，不過他近期在評論球賽時，卻爆出了爭議言論，內容是他質疑聯盟因為hand-check規則的取消，而越來越沒有防守競爭力，甚至認為Stephen Curry和James Harden都因此獲得了太多吹判上的得利。Worthy表示，「他們現在阻止了這麼做(hand-check)，以前你是可以使用前臂防守的，只要你不要伸得太超過就行了。這在整個NBA歷史上都好的防守，這對那些得分好手來說可以造成威脅，他們其中很多人，例如James Harden和Steph Curry，您現在無法觸碰他們，甚至都無法在他們面前呼吸，否則就是犯規。」而這樣的說法，也引起了熱烈的討論，《NBC》記者Brian Witt對此嗤之以鼻，他認為姑且不論hand-check取消後對於防守的影響，Worthy把Harden和Curry評為同一類人的說法就明顯錯誤。「在過去的幾個月中，我們聽到了很多愚蠢的評論，但其中最荒謬的就是一個。」Witt表示，Harden本季場均可獲得11.8次罰球，領先全聯盟，反觀Curry每場只有5.2次罰球，兩者根本不可蓋一而論。事實上，去年《ESPN》有專題分析勇士的「浪花兄弟」特別不喜歡製造犯規，因為他們相信自己的投射能力。而從數據上也可以證明這一點，Curry生涯單季場均獲得罰球次數從未超過5.9次，職業生涯他平均每場也僅獲得4次罰球，幾乎只有Harden本季產量的1/3。