NBA／Curry並非超級球星？ESPN記者：他只是體系球員

金州勇士今年戰績慘澹，確定無緣季後賽，也因此出現了許多對於Stephen Curry有所質疑的言論，《ESPN》記者Bomani Jones就在個人播客節目上討論到了這一點，而他稱Curry只是「有史以來最偉大的體系球員」，引發討論。「我對於超級巨星的衡量標準是：如果我們擁有了你，我們就有機會獲得冠軍。」Jones在節目中解釋自己對於「超級球星」的定義和看法，「剩下的事情我們會解決的，但是第一件事就是如果這傢伙為我們效力，那我們就有機會獲得冠軍。」接著Jones表示，「我覺得即使健康的Stephen Curry，你也必須在他周圍擺上一個具體的配置。」這時，擔任節目嘉賓的《雅虎體育》記者Vincent Goodwill回應道，Curry的存在可以帶來爭冠機會，而且他可以幫助球隊用Damian Lillard和Kyrie Irving無法做到的方式取勝。不過Jones反駁說，如果今天一支球隊擁有Kevin Durant、Kawhi Leonard、LeBron James、Giannis Antetokounmpo等人，那自己會認為這球隊已經具備爭冠的實力了；但如果是Curry，就必須再聽聽看球隊的其他球員是誰，這就是具體差別。「很難解釋Steph是什麼樣類型的選手，但是他在某種程度上就像是有史以來最偉大的體系球員。」Jones指出自己上述的那些球星不會讓球隊在防守端有所困擾，另外也不帶隊打出1勝4負的戰績。不過對於這樣說法，《NBC》體育記者Drew Shiller很不以為然，他認為每一位超級球星身邊都必須要有足夠的幫手才能獲得冠軍，不能用這一點來單單針對Curry。另外，Shiller還舉過去勇士總教練Steve Kerr在訪問中評價Curry的說法，來證明這位曾經的全票MVP對於球隊的影響不僅僅只是在帳面上的：「他幫助球隊的一切順利運轉，他幫助球隊建立了文化，而這種文化很大程度上建立在他帶來的熱情和能量之上，而這種氛圍充滿了整個球隊。」