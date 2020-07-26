中職／富邦就是狂！張進德今先發蹲捕打第三棒

富邦悍將今天出戰樂天桃猿，富邦賽前就把張進德排在三棒，希望他可以帶給球隊更多活力。
有張進德在的富邦，讓全隊活力氣氛佳，連總教練洪一中也感受到「阿德」的魅力。
張進德是12強中華隊國手，也是旅美最高到3A層級的好手，因此富邦以40萬以上月薪邀請他加盟。
對於打第三棒，他說：「我自己壓力還好，就是把該做的事做好，大家一起努力把球賽打好。」
富邦打線如下：
一棒李宗賢
二棒張正偉
三棒張進德
四棒高國輝
五棒林益全
六棒辛元旭
七棒林哲瑄
八棒申皓瑋
九棒于森旭
先發投手為江國豪
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
這只是一場合約婚姻，別怕。嫁給我後，你便能隨心所欲的報復....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
你也住這裡嗎？全台超有梗地名「林北路」、「巨根街」、「大馬路」都上榜
發了發了，快來看看八月份的整體運勢如何？
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
美到不行！南部最夯網美打卡景點 暑假衝一波吧！
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
盤點大師顏尼歐經典電影配樂(配合 配樂大師顏尼歐逝世、新天堂樂園重映
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出