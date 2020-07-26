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中職／富邦就是狂！張進德今先發蹲捕打第三棒

記者吳政紘/新北報導-2020-07-26 16:06:50
▲張進德。（圖／吳政紘攝）
富邦悍將今天出戰樂天桃猿，富邦賽前就把張進德排在三棒，希望他可以帶給球隊更多活力。

有張進德在的富邦，讓全隊活力氣氛佳，連總教練洪一中也感受到「阿德」的魅力。

張進德是12強中華隊國手，也是旅美最高到3A層級的好手，因此富邦以40萬以上月薪邀請他加盟。

對於打第三棒，他說：「我自己壓力還好，就是把該做的事做好，大家一起努力把球賽打好。」

富邦打線如下：

一棒李宗賢

二棒張正偉

三棒張進德

四棒高國輝

五棒林益全

六棒辛元旭

七棒林哲瑄

八棒申皓瑋

九棒于森旭

先發投手為江國豪

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