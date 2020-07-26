中職／富邦就是狂！張進德今先發蹲捕打第三棒

富邦悍將今天出戰樂天桃猿，富邦賽前就把張進德排在三棒，希望他可以帶給球隊更多活力。有張進德在的富邦，讓全隊活力氣氛佳，連總教練洪一中也感受到「阿德」的魅力。張進德是12強中華隊國手，也是旅美最高到3A層級的好手，因此富邦以40萬以上月薪邀請他加盟。對於打第三棒，他說：「我自己壓力還好，就是把該做的事做好，大家一起努力把球賽打好。」富邦打線如下：一棒李宗賢二棒張正偉三棒張進德四棒高國輝五棒林益全六棒辛元旭七棒林哲瑄八棒申皓瑋九棒于森旭先發投手為江國豪