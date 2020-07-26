中職／曾飆157公里火球　葉家淇自認手術後復健進度超前

▲樂天左投葉家淇和「森林王子」張泰山合影。（圖／黃建霖攝）

曾經飆出本土最速紀錄157公里火球的樂天桃猿強力左投葉家淇，今天參加運博會的聯新運醫活動，期間他也透露自己左手肘在清創手術過後恢復情況良好，目前復健「超前進度」。23歲的葉家淇2015年被桃猿以第三指名選中，去年終於得到較多的出場機會，出賽28場拿下2勝，送出29次三振，防禦率為7.83。不過今年3月他因手肘受傷而必須進行清創手術，目前正在進行復健中。其實，葉家淇本來必須要進行韌帶重建手術(Tommy John手術)，但醫療團隊在更仔細的檢查後發現，他的韌帶撕裂程度並沒有當初預期的那麼嚴重，結構也很穩定，因此醫生表示可以簡單的進行清創，把不好的東西清除掉即可。至於目前傷勢的恢復情形，葉家淇說自己狀況良好，已經進行到了牛棚的階段，只是還未開始實戰投球，至於能不能進入到下一階段還是要看防護員和醫生的評估，不過自己是認為有超前進度。樂天桃猿今年上半季先盛後衰，被中信兄弟給「超車」，最終丟掉了季冠軍。看到球隊面臨困境，葉家淇坦言心境上當然想要盡快幫助球隊，但也知道一切急不得，「我現在只能保持積極的態度投入到復建上，按部就班來。」今天雖然台北在午後下起了大雨，不過在週末最後一天來參觀運動產業博覽會的民眾仍是不少。葉家淇笑說自己早上已經做好的復健行程，為的就是能趁活動展開之前來逛逛，「因為我其實蠻愛看展覽的，台灣這種運動產業的展覽其實蠻少的，而且很多都偏文藝，像這種深入專業的並不多，能了解各種運動的運作，其實蠻不錯的。」