運彩大專系際盃冠軍賽　雲科電機再見逆轉轟奪冠

「2020年第三屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽全國總決賽」全國8強最終爭霸賽最終日，高苑休運奪下第三名，創隊史參加系際盃以來最佳成績，雲科電機趙冠融，7局下半以戲劇性再見全壘打，帶領雲科電機以8:6逆轉獲勝，首奪系際盃冠軍。冠軍戰重演去年的對戰戲碼，由雲科電機對上海科運休，兩隊前四局仍以2比1僵持不下，海科運休在第五局趁雲科電機先發投手體力下滑情況下，一局取得5分逆轉超前反以6:2領先，落後的雲科電機仍不放棄希望一路追趕，7局下半，在兩人出局二、三壘有人輪到第五棒趙冠融打擊，打者相準直球一棒扛出全壘打牆，戲劇性的再見全壘打，成功阻斷海科運休系際盃三連霸之路。同是南區的隊伍，高苑休運與嘉藥運管再度交手為爭取本屆第三名之戰，高苑休運第二局展開猛烈攻勢攻下5分領先，奠定了本場領先優勢，高苑休運整場擊出19支安打豪取13分，加上投手邱銘信及林仕玄壓制下僅失1分的表現下，帶領高苑休運奪下第三名，創下高苑休運參加系際盃以來最佳成績。打擊獎前三名依序為邱銘信、高王佑、林冠翔（高苑休運）、投手獎為邱銘信(高苑休運)、教練獎為徐紹恩(雲科電機)、賽會最有價值獎由趙冠融（雲科電機）收下，趙冠融於7局下半在落後1分的情況下擊出再見逆轉全壘打，帶領雲科電機奪下第三屆系際盃冠軍。