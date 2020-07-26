中職／陳重廷再見安棒打李振昌　助統一主場最終戰取勝

統一獅今天在台南棒球場和中信兄弟進行本周系列賽的最後一戰，兩對這一場比賽峰迴路轉、劇情讓人意想不到，先是兄弟在9局上靠著周思齊的安打逆轉比數，但下一個半局換陳重廷敲出再見安打，刺激的氛圍連統一總教練林岳平都在贏球那一刻忍不住起身吶喊，主場軍最終以7:6險勝，下半季拿下2勝1敗的戰績。獅隊今天派出年輕的先發投手古林睿煬先發上陣，不過此役他保送偏多，首局就被蘇緯達敲出2分打點安打，次局王威晨的二壘安打又打回1分。2局結束後統一教練團就決定換投，讓這一季表現越來越穩的林威志接手，他投2局被敲1安無失分。統一直到第3局才突破羅傑斯的投球，靠的是兄弟一壘手林智勝的接球失誤，讓三壘跑者回來得到第1分。第5局開始統一換上林其緯接手中繼任務，他該局安全下庄，但第6局連投2個保送釀禍，讓兄弟靠著陳家駒的高飛犧牲打敲回本場第4分。6局下，統一展開大反攻，吳桀睿和蘇智傑連2支安打，之後林安可獲得保送形成滿壘，陳鏞基敲出三壘滾地球又造成失誤，統一趁此機會跑回2人；之後陳重廷又擊出幸運的內野安打，也打回了追平分，雙分形成4:4平手。8局下，兄弟派出本季中繼表現穩健的蔡齊哲上場，不過他連續被林安可和陳鏞基敲安，之後又對吳國豪投出保送，接著捕手林祐樂建功，擊出打回致勝分的安打，統一取得重要的領先。9局上，統一換上守護神陳韻文來準備關門，但想不到他卻一上就被陳文杰和王威晨敲出安打，之後江坤宇擊出滾地球，將跑者推進上二三壘，周思齊敲出穿越一二壘的安打，讓壘上2人都回來得分，將比數改寫為6:5。9局下，換成李振昌面臨關門壓力，想不到他也投出兩次保送加上1支安打，將場面搞成滿壘，雖然他臨危不亂連飆2K，但最終還是被陳重廷敲出穿越安打，統一驚險的以7:6贏球。陳重廷賽後表示，其實當下就只是想把跑者送回來而已，完成之後的心情很開心，謝謝統一的球迷這麼支持球隊。