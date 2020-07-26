中職／林泓育猛打賞突破低潮　下半季「從零開始」

樂天桃猿今天以10:5擊敗富邦悍將，主戰捕手林泓育單場3安猛打賞，貢獻2打點，重點是他突破小低潮，前2戰9打數1安打，不過有2分打點，這場他也討回顏面。林泓育說：「其實我就是平常心去看，不管上下半季，每一場都是重新開始，重新歸零。」而對於上半季未能奪冠，他說：「的確會有壓力，不過去這樣想，都是去想怎樣去幫助球隊。」林泓育也跟隊友說，不要小看一個推進，該確實擊球，該怎麼做都一步一步來過，他認為把每一場打好就好，今天結束就重新開始。