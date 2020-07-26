中職／給龍貓總仔調一下　林泓育更兇猛

樂天桃猿今天不但讓主戰捕手林泓育蹲捕，還讓他蹲滿9局，最終也順利幫樂天收下上半季首勝。主帥「龍貓」曾豪駒總教練表示：「小胖就調整他擊球點，往反方向去打，他也順利掌握。」林泓育狀況不差，但是沒到讓對手有「威壓」感，曾豪駒認為，讓林泓育蹲捕好處是，他打擊不會想太多。下半季第3場才拿到首勝，曾豪駒也說：「棒球就是這樣，少了一點都不行。」