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中職／給龍貓總仔調一下　林泓育更兇猛

記者吳政紘/新北報導-2020-07-26 21:37:40
▲樂天桃猿隊林泓育。（圖／吳政紘攝）
樂天桃猿今天不但讓主戰捕手林泓育蹲捕，還讓他蹲滿9局，最終也順利幫樂天收下上半季首勝。

主帥「龍貓」曾豪駒總教練表示：「小胖就調整他擊球點，往反方向去打，他也順利掌握。」

林泓育狀況不差，但是沒到讓對手有「威壓」感，曾豪駒認為，讓林泓育蹲捕好處是，他打擊不會想太多。

下半季第3場才拿到首勝，曾豪駒也說：「棒球就是這樣，少了一點都不行。」

 

 

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