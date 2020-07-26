中職／下半季換球也還是挨轟　翁瑋均：沒什麼感覺

樂天桃猿下半季首勝入袋，最大功臣為先發投手翁瑋均，他這場對富邦主投6.2局失5分，除了被林益全轟出3分砲外，整體狀況看來還不錯。
翁瑋均說：「一開始球路有點偏高，下來配球也有跟「學長」（林泓育）討論。」
不過翁瑋均投得虎虎生風，3局上被林益全轟出3分砲，也讓他終於覺醒。「我自己認為自己心裡也有點懷疑，不過是自己失投球，後來就請學長幫我引導，把球路壓低。」
翁瑋均說：「希望主客場數據不要差這麼大。」而他對於新用球的看法為：「沒什麼感覺，每一顆本來就都不一樣，打出去再拿到也不同。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
這只是一場合約婚姻，別怕。嫁給我後，你便能隨心所欲的報復....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
你也住這裡嗎？全台超有梗地名「林北路」、「巨根街」、「大馬路」都上榜
發了發了，快來看看八月份的整體運勢如何？
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
美到不行！南部最夯網美打卡景點 暑假衝一波吧！
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
盤點大師顏尼歐經典電影配樂(配合 配樂大師顏尼歐逝世、新天堂樂園重映
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出