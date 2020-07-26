中職／下半季換球也還是挨轟　翁瑋均：沒什麼感覺

樂天桃猿下半季首勝入袋，最大功臣為先發投手翁瑋均，他這場對富邦主投6.2局失5分，除了被林益全轟出3分砲外，整體狀況看來還不錯。翁瑋均說：「一開始球路有點偏高，下來配球也有跟「學長」（林泓育）討論。」不過翁瑋均投得虎虎生風，3局上被林益全轟出3分砲，也讓他終於覺醒。「我自己認為自己心裡也有點懷疑，不過是自己失投球，後來就請學長幫我引導，把球路壓低。」翁瑋均說：「希望主客場數據不要差這麼大。」而他對於新用球的看法為：「沒什麼感覺，每一顆本來就都不一樣，打出去再拿到也不同。