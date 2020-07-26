CBA／收官戰斷11連勝！林書豪對裁判無奈仍更勝中國一哥

北京首鋼今(26)晚復賽「收官戰」對上賽前28連勝、榜首廣東隊，前役攻下新高的林書豪遭遇犯規麻煩，但攻下並列全隊最高16分，更勝中國一哥易建聯的12分，不過廣東團隊火力驚人，終場仍以101:82中斷北京11連勝。林書豪上半場並列出賽最久19分鐘，不過命中率不太好，5投僅1中，靠6次罰球俱中，攻下次高的8分，外帶5籃板3助攻，多達7次被侵犯，另一名外援尤度10分5籃板3封阻為最佳。反觀廣東，儘管易建聯在進攻端沒有太多發揮，但團隊多點開花，首節就建立11分領先，上半場打完，讓廣東以38:45落後。易籃後，北京雙外援出現狀況，尤度疑似腿部遭對手膝蓋撞傷，退回休息室檢查，林書豪則陷入犯規麻煩，對裁判尺度只能仰天長歎，廣東在第四節拉開倒20分以上差距，終場沒意外廣東以19分之差獲勝。林書豪今天出賽全隊最久的37分鐘，儘管背負5次犯規仍打完全場，攻下16分5籃板5助攻，被犯規次數多達10次，而廣東一哥易建聯則拿12分10籃板，靠著團隊多達6人得分上雙，成為勝負分水嶺。此役台將周儀翔重回先發，也是復賽後第5次，不過上半場只打了4分鐘，一次三分球出手落空，貢獻1籃板，下半場苦無表現機會。此外，北京輸球例行賽排名落到第4。