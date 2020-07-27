CBA／傾全隊之力守林書豪　廣東主帥：畢竟他個人能力強

北京首鋼在例行賽最終戰對上廣東華南虎，兩支連勝不止的球隊較勁，後者在實力上還是更勝一籌，加上廣東教練團對於首鋼超級球星林書豪做了針對性的布防，起到非常好的效果，因此終場就以101:82贏球，以一波驚人的29連勝收尾，也寫下了CBA的新歷史紀錄。面對復賽後狀態相當不錯的首鋼，廣東主帥杜鋒不敢大意，「復賽階段，北京隊與北控隊都是雙外援，北京隊一直在連勝，對我們來說是遇到一個很強的對手。整場比賽，球員投入的狀態還不錯。」杜鋒強調，林書豪是一個非常優秀的球員，這一個賽季北京的連勝他都起到了一個非常關鍵的作用，因此賽前有和球員們討論如何防守這位超級球星。「書豪在得分、助攻、戰術發動上，都是北京隊非常重要的一個點。因此我告訴今天和他對位的幾個年輕球員趙睿、胡明軒、徐傑要非常重視，不光有個人的防守，還要有整體的協防，整體來說我們今天做得還不錯。可能有的細節還不夠好，畢竟書豪個人能力很強。」杜鋒如此說道。林書豪今天得到16分、5籃板、4助攻的數據，相較於前幾場的爆炸性表現，今天似乎稍微有些被限制助，也說明廣東在防守上做的努力起到了效果。廣東的29連勝已經是CBA的新記錄，過去該聯盟單季最長連勝紀錄是在2014-15賽季的26連勝，也是由廣東所創。另外他們今年單季95.7%的勝率，也是史上新高。