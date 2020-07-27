NBA／「魯長老」奔喪上夜店　將因此而錯過對湖人的比賽

洛杉磯快艇後衛「魯長老」Lou Williams在和球隊請假奔喪的期間上夜店吃飯，外界譁然，而這樣不得體的舉動，也讓球隊受到傷害。根據NBA官方的消息，Williams在回來奧蘭多後必須進行10天的隔離，將因此而錯過對湖人的比賽。曾經3度拿下「年度最佳第六人」獎項的Williams，一直是快艇所倚賴的板凳悍將，他日前因祖父過世而和球隊請假獲准，但之後卻被拍到在亞特蘭大的夜店和饒舌歌手友人同行，聯盟也因此介入調查。雖然Williams強調他只是去用餐，裡面並沒有表演人員，不過聯盟調查其活動軌跡，認為他返回園區後必須要先進行10天的防疫隔離，如此也將確定他無法在7月31日對上湖人以及8月2日對鵜鶘的賽事中出場。根據聯盟之前的規定，球員因故離開聯盟後回歸，只需進行4天的隔離；但若是經相關單位調查活動途徑有感染疑慮者，可要求其隔離10天。湖人和快艇被認為是今年西區冠軍的有力爭奪者，兩隊都是爭冠熱門，因此復賽的對決被視為是關鍵一戰，不過Williams自私的行為，一下子打亂了快艇的布局，總教練Doc Rivers在此前受訪時就已經向媒體表達了不滿。《ESPN》記者Bobbt Marks表示，Williams將因此而損失15萬美元的薪資，他本季場均可以得到18.7分、5.7助攻。