中職／高須洋介不畏疫情來台　「最熟悉的是雞排便當」

中職味全龍日籍守備教練高須洋介今天出席第三屆頂新和德接棒未來記者會，他也提供這些即將未來去日本留學的小球員意見，希望他們要融入日本文化，開心面對挑戰。
高須洋介經過14天隔離後，選擇來台發展，他說：「台灣是最安全的地方不是嗎？」
而他說：「來台灣這幾天都在吃便當，這應該是我最熟悉的事，尤其是雞排很多。」
高須洋介來台約11天時間，他認為，台灣球風跟美國比較像，球場也是很美式風格。
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