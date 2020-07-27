棒球／前樂天金鷹教練高須洋介勉勵　3小將赴日練基本功

▲由左至右：味全龍教練高須洋介、三星國中洪雋熙、桃源國中陽柏翔、頂新和德文教基金。（圖／頂新和德文教基金會提供）

重要。洪瑋漢則分享自身故事，表示自己在國中畢業曾有機會赴日野球留學，但礙於經費需要自理，因此打消念頭，對於追夢工程計畫能夠全額贊助赴日留學非常感動，勉勵小球員一定要好好珍惜這次機會。對於前輩的諄諄教誨，3名小將說，很期待能到日本野球留學，畢竟日本的棒球文化相當深遠，相當希望赴日後能盡快適應新的環境，站穩先發，幫學校打進甲子園。