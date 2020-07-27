棒協公布未來之星對抗賽名單　曾仁和、林凱威等好手入選

中華棒協今天公布未來之星對抗賽賽程，其中也公布U23、亞洲大學棒球錦標賽中華隊名單，旅外好手曾仁和、林家正、林凱威、宋文華等也一起入選。棒協表示，因應武漢肺炎疫情，美國職棒小聯盟賽季取消，多位旅外好手面臨無法實戰練習，本會特地規劃未來之星對抗賽。由U18、U23及亞大棒三支中華培訓隊與社會甲組球隊交手，其中U23及亞大棒納入旅外好手，藉由旅外好手強度提升對抗性，達到以賽代訓的目的，另外也感謝味全也撥空與這三支培訓隊進行各一場熱身賽

原定U23陳炫琦總教練因個人因素請辭，因此選訓委員會也特別選出由謝承勳教練擔任U23培訓隊總教練及湯登凱教練擔任亞大棒培訓隊總教練，預計每支培訓隊包含熱身賽 將進行19場賽事。



▲亞洲大學棒球賽中華隊名單。（圖／棒協提供） ▲U23中華隊培訓名單。（圖／棒協提供） ▲未來之星對抗賽賽程。（圖／棒協提供）



