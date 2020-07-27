最難抽！動滋券超過700萬人登記　明亂數抽籤等通知就好

▲28日將抽出「動滋券」400萬名中獎者，體育署副署長王水文(左)提前一日解釋抽籤方法。（圖／鍾東穎攝 ,2020.07.27）

「動滋券」自7月20日至7月26日開放民眾登記，共有超過700萬人登記成功，順利取得抽籤資格。民眾最關心的抽籤活動，將於明(28)日下午3時30分在「2020臺灣運動產業博覽會」電競館(松山文創園區多功能展演廳)，在律師見證下進行公開抽籤，並邀請已取得東京奧運參賽資格的4位國手，包括射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎出席動滋券抽籤活動。民眾可透過YouTube上的MOESports頻道，觀看抽籤記者會現場直播。體育署副署長王水文今(27)日受訪表示，今天下午送內政部整理資料，除去重複登記、除籍或是已逝世的人員資格。至於抽籤方式有些複雜，為求公平由電腦亂數，避免「1、2、6」遺憾，亂數會對應登記的身分證號碼/居留證，民眾等通知即可。為鼓勵民眾於新冠肺炎疫情趨緩後，積極參與體育活動，響應防疫新生活，教育部體育署特自運動發展基金提撥新臺幣20億元，發放500元「動滋券」，共計400萬份，可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業，鼓勵民眾出門挺運動，帶動新一波運動商機，振興運動產業發展。動滋券的抽籤規則，將由4位國手分成兩組，每次擲出2位數字號碼(01-20)，每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦顯示在螢幕上。共計有8組2位數字號碼，最後依投擲順序由左而右產生一組「16位數」的亂數種子。開始抽籤時，在律師全程見證下，由電腦抽籤程式讀取上開「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。動滋券抽籤結果，會以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中「簡訊」預定在7月29日(週三)上午10時前完成通知。同時，民眾在7月29日(週三)上午10時起，可上「動滋網」官網查詢抽籤結果。「動滋券」是以電子票券方式，提供民眾消費使用，使用期限自109年8月1日至109年12月31日止。中籤民眾8月1日起，可持「動滋券」的QR Code，到完成「動滋網」業者登錄的店家消費抵用。