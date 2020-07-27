MLB／馬林魚驚傳多名球員確診　洋基、費城人之戰也延賽

邁阿密馬林魚隊今天傳出，多人感染新冠肺炎（COVID-19），繼4位球員中鏢後，今天又有10球員確診，因此洋基隊與費城人隊比賽也取消。馬林魚日前傳出當家王牌先發投手Jose Urena、Garrett Cooper與Harold Ramirez、Jorge Alfaro等4人都確診，由於馬林魚才剛結束在費城比賽，客隊休息室也必須立即消毒。洋基隊才剛準備要跟費城人隊比賽，卻發生目前新冠肺炎持續延燒狀況，目前大聯盟並未有進一步討論。