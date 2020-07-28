MLB／馬林魚疫情失控　大聯盟主席：不會視為一場惡夢

大聯盟2020球季幾經波折好不容易終於開打，沒想到新冠病毒疫情又再度爆發，邁阿密馬林魚傳出多達14名隊職員染疫，因此宣布賽事延期。大聯盟主席Rob Manfred表示儘管馬林魚多人染疫，不過他相信大聯盟的健康協議仍然有效。





Manfred今天接受《MLB Network》訪問時表示：「我們制定的協議早已經預料到在球季中某個時間點，我們會有人確診的狀況。儘管有人被驗出陽性反應，在遵守健康協議下我們仍可以繼續比賽，我相信這個協議能夠確保我們球員的安全。」





馬林魚傳出多名球員和教練確診新冠病毒，因此今明兩天對金鶯的比賽都宣告延期，並且在今天重新接受病毒檢測，將依據檢測結果，再決定是否恢復周三(美國時間)對金鶯的賽事。





Manfred說：「我不會把這件事視為惡夢，這樣不是什麼正面的事，但我不會把它看成惡夢一場。這也是為什麼我們必須擴編名單，這也是為什麼我們需要更多球員。」





大聯盟正調查球員染疫的原因，根據《ESPN》報導，消息來源透露球隊可能是日前在亞特蘭大搭機時被感染，Manfred說：「球隊同時有大量球員染疫，會使它完全喪失競爭力，這是我們必須解決的問題，去思考如何做出改變。球員和他們家人的健康是我們的第一考量，然後盡可能將病毒傳染至我們員工的可能性降至最低。」



