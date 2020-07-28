動滋券開獎！400萬幸運兒等簡訊通知　分流領到年底可用

「動滋券」今(28)日在松山文創園區運動博覽會場館抽出，在4位體育國手和律師見證下公開抽出400萬個名額，中籤率為57.2%為三大加碼振興券最難抽的一個。中獎者將在明日上午10點以前，收到簡訊通知，或待明日上網查詢結果。教育部體育署自動運發展基金提撥新台幣20億元，發放400萬份「動滋券」，自7月20至26日開放民眾登記，27日送內政部「除戶」剔除重複登記等無抽籤資格的人數，最後共有698萬7263人取得抽籤資格。「動滋券」申請人數相當踴躍，以700萬人申請、400萬人中獎來計算，中籤率約57%，比農遊券97％、藝Fun券66％還低。抽籤方式為轉盤上標示有01到20的號碼，4位國手各投出2次飛鏢，得到8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。今天抽籤過程由4位國手以飛鏢投向大型轉盤，數字分別為「01、12、14、06、04、15、07、06」為亂數種子，不直接為登記的手機號碼或是身分證號碼。領取方式採身分證末碼分流，雙號者可在7月30日上午10時至24時領取，單號者則在7月31日10時至24時領取，8月1日起至12月31日止，全部號碼皆可領取。提醒民眾不須搶著領取。