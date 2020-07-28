日職／吳念庭對火腿敲三安猛打賞　王柏融仍坐板凳

西武隊二軍今天在主場出戰火腿，結果台灣好手吳念庭單場3安猛打賞，率領西武擊敗火腿，另一台灣好手「大王」王柏融則是未出賽。
王柏融在26日下二軍調整後，目前還在等待上場機會，這場火腿二軍打擊王樋口龍之介3局上轟出3分砲領先。
不過吳念庭3局下就敲出右外野安打上壘，隊友佐藤龍世適時安打先馳得點，吳念庭這場比賽4打數3安打，還有一次保送，表現亮眼，5局下他也敲出左外野安打上壘，8局下又敲出右外野安打，打擊手感火燙。
終場西武以8:5擊敗火腿二軍，內海哲也5.2局失5分，火腿立野和明3局狂失6分吞敗。
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