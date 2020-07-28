動滋券抽籤挨轟看不懂　無腦兩方式不再苦惱

教育部體育署推出的「動滋券」今(28)日在松山文創園區運動博覽會場館抽出，不過民眾對於抽籤過程和是否中獎一頭霧水，體育署解釋，是想避免「1、2、6」遺憾發生，採取更公平的電腦亂數抽籤方式。記者建議最簡單方式，等簡訊通知或待明日上網查詢即可。昨天抽籤前，體育署長副署長王水文解釋，曾考慮過各種抽籤方式，也想過像藝Fun券透過身分證末碼來抽取，但考慮到末碼「1、2、6」未中籤民眾的遺憾，便採取更公平的電腦亂數抽籤方式，不論何人來抽，同組亂數對應的數字都會一樣。在今天抽出的這組亂數表中，身分證末碼抽選結果，以末碼4的民眾中籤機率最低，僅7.69%，為0到9號中唯一低於1成的號碼。不過體育署解釋，由於部分民眾忌諱「4」的諧音「死」，所以能透過申請方式改變身分證數字末碼，因此本來「4」的基數就低。「動滋券」抽籤方式為轉盤上標示有01到20的號碼，4位國手各投出2次飛鏢，得到8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的數學亂數種子，並從亂數對應的身分證號碼中得出400萬個中籤者。4位國手自飛鏢射出的數字為數字分別為「01、12、14、06、04、15、07、06」，組成「0112140604150706」的亂數種子，不直接為登記的手機號碼或是身分證號碼，一般人無法直接得知自己是否中獎。「動滋券」申請人數相當踴躍，以700萬人申請、400萬人中獎來計算，中籤率約57%，比農遊券97％、藝Fun券66％還低。「動滋券」實際符合抽籤資格為698萬7263人。中獎者將在明日上午10點以前陸續收到簡訊通知，或待明日上午10點後到「動滋網」https://don500.sa.gov.tw/)查詢結果。