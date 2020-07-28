中職／握力慢慢回復！林智勝挑戰張泰山中職全壘打紀錄

中職全壘打王張泰山累積289轟目前還是中職紀錄，不過林智勝已經累積285轟，只要下半季轟出4發全壘打就可以追平，甚至有望超越「泰山障礙」。
林智勝說：「上半季握力還沒有完全復原，現在握力慢慢回來，因為傷到末梢神經，所以比較少有這種感覺。」
林智勝今年上半季因為受傷關係，目前只有2轟，不過下半季他有機會以代打等方式達成紀錄。他說：「順其自然，看狀況怎樣，我會努力去打。」
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