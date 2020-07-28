中職／萊福力肩膀肌腱撕裂傷　中信兄弟持續評估中

中信兄弟洋投萊福力由於在上半季最後一場先發對戰富邦肩膀部分撕裂傷，目前還在進一步評估中，總教練丘昌榮並未鬆口他的狀況。萊福力雖然狀況還需要檢查，不過以兄弟目前上半季已經奪冠，若沒有意外，打進總冠軍賽機會很高，屆時萊福力能否出賽就是關鍵。萊福力本季出賽9場，6勝1敗，防禦率3.94，是兄弟上半季能夠奪冠的重要功臣，由於新洋投已經來了，丘總也只能靜待結果。