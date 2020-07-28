中職／魏碩成可以用　丘總想好時機讓他上

中信兄弟總教練丘昌榮今天透露，目前在二軍的投手魏碩成表現不錯，今年有機會會讓他在一軍上場。魏碩成是兄弟去年第二輪指名球員，經過王建民調教後，他在二軍表現也越來越穩，連續3場都奪勝。丘總說：「有請林恩宇跟王建民連絡，他先發、中繼、後援都可以用，不過目前看來中繼比較有機會，會找時機點給他上場。」魏碩成有左投優勢，加上他本季出賽13場，拿下4勝3敗成績，防禦率5.74，有機會上一軍體驗。