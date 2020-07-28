日職／陽岱鋼獲保送　巨人主砲岡本開轟倒橫濱

日職讀賣巨人與橫濱DeNA灣星隊之戰，台灣好手陽岱鋼在7局下代打獲保送上壘，巨人打線由坂本勇人、岡本和真開轟，終場以4:2贏球。巨人今推出王牌菅野智之先發，他主投7局僅失2分(1責失），被打7安打，7次三振，只有2次保送，以120球拿下勝投。坂本首局就開轟追平比數，4局下岡本和真也開砲，加上Parra敲出內野滾地球追加分數，巨人8局下再由丸佳浩敲出適時安打，最終以2分差贏球。