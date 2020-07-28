MLB／馬林魚爆新冠肺炎群聚感染　起碼17人確診

加上4位新感染新冠肺炎的人員，馬林魚球團已經成為目前大聯盟最「毒」球隊，至少過去5天內有17位人員確診，起碼有11位球員跟2位教練。
馬林魚隊爆發群聚感染，導致交手的費城人隊也人心惶惶，甚至馬林魚跟金鶯比賽也終止，洋基隊也受到影響，連續2天被迫延賽。
金鶯隊則是移動到邁阿密，原本要展開跟馬林魚的系列賽，目前也只能等待檢驗結果。
馬林魚把內野手Garrett Cooper、外野手Harold Ramirez以及王牌先發Jose Urena都放入傷兵名單，球隊都快沒有主力戰將可以打。
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加上4位新感染新冠肺炎的人員，馬林魚球團已經成為目前大聯盟最「毒」球隊，至少過去5天內有17位人員確診，起碼有11位球員跟2位教練。
馬林魚隊爆發群聚感染，導致交手的費城人隊也人心惶惶，甚至馬林魚跟金鶯比賽也終止，洋基隊也受到影響，連續2天被迫延賽。
金鶯隊則是移動到邁阿密，原本要展開跟馬林魚的系列賽，目前也只能等待檢驗結果。
馬林魚把內野手Garrett Cooper、外野手Harold Ramirez以及王牌先發Jose Urena都放入傷兵名單，球隊都快沒有主力戰將可以打。
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